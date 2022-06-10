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رياضة

للمرة الأولى في تاريخه.. فريق "بيروت" بطل لبنان بكرة السلة

Lebanon 24
10-06-2022 | 23:48
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توّج مساء أمس الجمعة فريق "بيروت" بلقب إكس إكس ال اينيرجي بطولة لبنان بكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الرياضي بنتيجة ٧٩ - ٦٢.

 

وفاز بيروت في المباراة السابعة من السلسلة بنتيجة 79-62، وسط حضور جماهيري فاق الـ 5 آلاف متفرج، رغم أن الصالة لا تتسع لأكثر من 2000 مقعد.

 

وجاء انتصار "بيروت" بعد منافسة حامية من نادي الرياضي خلال النصف الأول من المباراة، حيث خسر الفريق الربع الأول بنتيجة 20-19.

 

لكن الرياضي لم يحافظ على نفس الاداء خلال الربع الثاني والذي خسره بفارق 10 نقاط كاملة بنتيجة 39-29.

 

وفي الربع الثالث وسع بيروت الفارق، واستطاع التقدم بـ 15 نقطة، لتصل النتيجة إلى 59 مقابل 44، الأمر الذي ساعد بيروت خلال الربع الرابع ليحقق الفوز في نهاية المطاف بنتيجة 79 مقابل 62 ويتوج باللقب.

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