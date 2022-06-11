محكمة أميركية ترفض دعوى اغتصاب ضد رونالدو بلاس فيغاس

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خسرت امرأة من نيفادا محاولتها، من خلال محكمة أميركية، لإجبار نجم مانشستر يونايتد والمنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو على سداد ملايين الدولارات زيادة على 375 ألف دولار دفعت لها مقابل الصمت بعد أن زعمت أنه اغتصبها في لاس فيغاس عام 2009.ورفضت القاضية في المحكمة الجزئية الأميركية في لاس فيغاس، جينيفر دورسي، القضية في وقت متأخر من الجمعة لمعاقبة محامية المرأة ليزلي مارك ستوفال، على "السلوك السيئ النية" واستخدام وثائق سرية "غير معروفة".ولم يرد محامو الجانبين حتى اللحظة، اليوم السبت، على رسائل طلبا للتعليق.ولا يشكك أفراد فريق كريستيانو رونالدو القانوني في أن الاثنين كانا مارسا الجنس سويا، لكنهم يؤكدون أن الأمر تم بالتراضي وأن اتفاق سرية يمنع كلا الجانبين من الحديث عن الواقعة.