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رياضة

كيف علّق حسن كوراني على فوز النجمة بلقب بطولة كأس لبنان؟

Lebanon 24
12-06-2022 | 05:00
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اعتبر حسن كوراني لاعب النجمة، أن فوز فريقه بلقب بطولة كأس لبنان "مستحق وعن جدارة". 

وكان النجمة توج بلقب كأس لبنان بفوزه على الأنصار بنتيجة 2-1، على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية. 
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وقال كوراني في تصريحات لكووورة "الفوز هو بداية جديدة وصفحة متجددة للنجمة، المدرب طارق جرايا قدم مع الفريق مباريات استثنائية". 

وأهدى كوراني لقب البطولة لجماهير النادي وإدارته، وعائلته. 

وشدد على انه مستمر مع النجمة في المواسم المقبلة ويطمح للفوز بالمزيد من الألقاب. 

وختم "الفوز بلقب الكأس والعودة للمشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي، يعتبر مناسبة مهمة من أجل تسجيل مشاركة أفضل في الموسم المقبل وإرضاء جماهيرنا من جديد". 
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