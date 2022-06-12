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رياضة

زوجة محمد صلاح تغار من هذا الأمر!

Lebanon 24
12-06-2022 | 02:00
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تحدث النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، عن طبيعة العيش في منزله مع زوجته، واصفا منزله بأنه تحول إلى "مستشفى".
 
وقال صلاح في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، ردا على سؤال وجه له عن العيش في منزل يشبه المستشفى: "حقيقي أحب وصف منزلي بأنه أصبح مثل المستشفى، إلى جانب ذلك فهذا لا يروق لزوجتي (ماجي)".
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وأوضح: "هناك حجرتان في المنزل مخصصتان لأجهزة اللياقة البدنية وبناء العضلات، في إحداهما هناك مكان مخصص لقططنا".

وعن دور الأجهزة التي يضعها في منزله في عملية استشفائه البدني، تحدث: "في المنزل يمكنني كذلك القيام بالعلاج بالتبريد، فهناك غرفة للضغط العالي.. أنا أبحث باستمرار عن آلات جديدة لتحسين حالتي البدنية".

وعن موقف زوجته من حرصه الدائم على التحضير البدني، قال: "زوجتي تقول إني أقضي مع أجهزة اللياقة البدنية وقتا أكثر مما أقضيه معها".

وكشف النجم المصري: "لو كان موعد المران 3 عصرا، فأنا أحضر قبلها بساعتين أو 3، وأغادر بعدها بساعة أو ساعة ونصف".

وعن سر خلع القميص بعد التسجيل، قال صلاح: "عندما تقاتل بشدة لبناء جسد مثالي، لا يوجد ما يجعلك أن تخجل منه".
 
(ملاعب)
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