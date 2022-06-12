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رياضة

بعد انفصاله عن شاكيرا... برشلونة يشكك في بقاء بيكيه ويبحث عن التخلص من مشاكله

Lebanon 24
12-06-2022 | 08:00
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أشارت تقارير صحفية كتالونية إلى أن برشلونة بدأ يفكر في كيفية التخلص من مشاكل مدافعه  جيرارد بيكيه نظرا للشكوك بشأن مشاكله البدنية وإصاباته المتكررة الموسم الماضي.

وقالت صحيفة ”أس“ الإسبانية إن النادي يعتقد أنه غالبًا ما يكون في قلب الإعصار بسبب خلافاته وأعماله البعيدة عن كرة القدم.
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كما يبدو أن بقاء بيكيه مع الوضع الاقتصادي الذي يعيشه النادي حاليا بات مشكلة، حيث يتلقى الدولي الإسباني السابق 19 مليون يورو صافية في الموسم.

ومن أهم المشاكل التي تواجهها إدارة برشلونة مع جيرارد بيكيه راتبه حيث يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 19 مليون يورو صافيا من الضرائب، إضافة إلى أنه مازال يملك ديونا لدى الإدارة من الرواتب يقارب 50 مليون يورو.

وأكدت صحيفة ”أس“ أن الراتب الكبير الذي يتقاضاه بيكيه لا يتماشى مع ما يقدمه مع برشلونة ومشاكله الصحية في الوقت الذي يحتاج النادي إلى تخفيض رواتب لاعبيه وتقليص سقف الرواتب للتعاقدات الجديدة.

ولا شك أن رحيل بيكيه سيريح برشلونة كثيرا وسيجعله في وضع أفضل لإبرام صفقات جديدة وعلى رأسها روبرت ليفاندوفسكي أو برناردو سيلفا وآخرون، لكن صحيفة ”أس“ قالت إن إدارة برشلونة لا تعرف كيف تتعامل مع القضية لأن اللاعب أحد أساطير الفريق.

ولذلك يبدو أن كل شيء يشير إلى أن اللاعب نفسه هو الذي سيقرر متى وكيف سيغادر برشلونة، ومع ذلك، في مقابلة أجريت مع صحيفة ”الباييس“ في تشرين الأول 2011، أكد قلب الدفاع قائلا: ”لن أوافق على الاعتزال عندما أصبح بديلا“..

وكرر العبارة نفسها، لكن بكلمات مختلفة في عام 2019 بعد الهزيمة المذلة 2/8 من بايرن ميونخ في لشبونة، عندما أكد أنه سيكون أول من يتنحى إذا أصبح وجوده مشكلة للنادي.
ولذلك سنرى ما إذا كان بيكيه يرى أن الوقت قد حان للاعتزال أو يقرر الاستمرار في برشلونة رغم كافة المشاكل التي يتسبب فيها خارج الملعب.

وكانت أحدث مشاكل بيكيه خارج الملعب إعلانه الانفصال عن صديقته المغنية الكولومبية شاكيرا، حيث أصدرا بيانا مشتركا عبر وكالة العلاقات العامة التي تتولى شؤونهما جاء فيه ”يؤسفنا تأكيد أننا سنفترق. من أجل مصلحة طفلينا، اللذين يمثلان أهم أولوياتنا، نطلب منكم احترام خصوصيتهما“.
وكانت شاكيرا (45 عاما) وبيكيه (35 عاما) معا منذ عام 2011 ولديهما طفلان. والتقيا قبل وقت قصير من بطولة كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، عندما ظهر بيكيه في فيديو أغنية شاكيرا ”واكا واكا (ذيس تايم فور أفريكا)“ التي كانت الأغنية الرسمية للبطولة.
كما ارتبطت شركة ”كوزموس“ التي يملكها بيكيه بالحصول على عمولات من شركة سعودية من أجل المساهمة في توقيع عقد مع الاتحاد الإسباني لإقامة كأس السوبر الإسبانية في المملكة عدة سنوات.
 
(ملاعب)
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