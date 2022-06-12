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رياضة

القبض على لاعب بارز في الدوري الألماني بتهمة اغتصاب فتاة مراهقة

Lebanon 24
12-06-2022 | 14:00
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أعلن متحدث باسم الحرس الوطني في إسبانيا أنه "تم إلقاء القبض على مواطنين ألمانيين بعدما أبلغت امرأة الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي في إيبيزا".

وأفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها، عن إلقاء قوات الشرطة الإسبانية القبض على نجم بارز من "البوندسليغا"، لم يتم الكشف عن اسمه، للاشتباه في اغتصابه فتاة مراهقة إسبانية.
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وأشار التقرير إلى أنه تم القبض على اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، مع رجل في نفس سنه، بعد إبلاغ الفتاة البالغ عمرها 18 سنة، لتعرضها لاعتداء جنسي في فيلا بسان خوسيه الإسبانية.

ويشير التقرير إلى أن المغتصب وشريكه في الجريمة من ألمانيا، بينما نقلت الفتاة إلى المستشفى على الفور بعد الواقعة التي تقول الشواهد إنها حدثت يوم الأربعاء الماضي.

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن الشاب الذي يبلغ عمره 25 عاما يلعب مع أحد أكثر الأندية الناجحة في ألمانيا وجدد مؤخرا عقده مع الفريق، وحقق بطولة الدوري الألماني "بوندسليغا" عدة مرات، مما يعني أنه لاعب في بايرن ميونخ، كون بروسيا دورتموند آخر فريق تحقيقا للبطولة بعيدا عن بايرن، إذ توج بلقبه الأخير في 2012، أي أن هذا اللاعب كان عمره 15 سنة.

وبايرن ميونخ من جانبه ليس فيه لاعبون ألمان في سن 25 سنة تحديدا، ولكن هناك من هم في عمر 26 أو 27، مثل جوشوا كيميتش وليون غوريتسكا 27 سنة، وليروى ساني وسيرجي جنابري (26 عاما).

ولم يجدد ساني أو جنابري عقودهما مع الفريق مؤخرا، بينما جدد غوريتسكا وكيميتش عقدهما في مطلع الموسم المنصرم (2021-2022).
 
(روسيا اليوم)
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