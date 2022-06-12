تأجيل المباراة الأولى النهائية بين الرياضي و بيروت للسيدات

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أرجئت مباراة الغد (الاثنين) التي كانت ستجمع نادي الرياضي بيروت مع نادي بيروت فرست، ضمن السلسلة النهائية من بطولة لبنان للدرجة الأولى (سيدات) لموسم 2021 -2022، يوم الإثنين 13/06/2022 الساعة 17:00 على ملعب نادي الرياضي المنارة، عملا بإرشادات اللجنة الطبية وتوصياتها، على أن يعلن غدا موعد أول مباراة في السلسلة، في ضوء تعليمات اللجنة الطبية بهذا الخصوص.