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رياضة

وفاة القائد السابق لمنتخب ألمانيا الشرقية بطل أولمبياد "مونتريال 1976"

Lebanon 24
12-06-2022 | 16:00
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توفي القائد السابق لمنتخب ألمانيا الشرقية لكرة القدم، برند برانش، في سن السابعة والسبعين حسب ما أعلن ناديه السابق هال في بيان، اليوم الأحد.

وأشار نادي هال في بيانه إلى أن برند برانش توفي بعد صراع طويل مع المرض.
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وكان برانش الذي لعب 72 مباراة دولية، ضمن صفوف المنتخب الذي هزم ألمانيا الغربية (1-0) في دور المجموعات لمونديال 1974 خلال المشاركة الوحيدة لألمانيا الشرقية في نهائيات كأس العالم، وتوجت ألمانيا الغربية وقتها باللقب.

وتوج برند برانش، الذي بدأ مسيرته الاحترافية مهاجما قبل أن يتوحل إلى مدافع، بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في مونتريال عام 1976، بعد برونزية ميونخ 1972.
 
(روسيا اليوم)
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