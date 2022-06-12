روجيه فغالي احتفظ برالي الربيع فائزا بكل مراحله الخاصة

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احتفظ السائق روجيه فغالي وملاحه جودي فغالي على "فولسفاكن بولو" بلقب رالي الربيع في نسخته السابعة والثلاثين، الذي نظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في قضائي كسروان وجبيل الأحد بمشاركة 21 سيارة.ويندرج السباق في اطار المرحلة الأولى من بطولة لبنان للراليات لهذه السنة.واحتل تامر غندور وملاحه سليم جليلاتي على "سكودا فابيا" المركز الثاني بفارق 38.9 ثانية، والعُماني حمد الوهيبي والنيوزيلندي طوني سيركومب المركز الثالث بفارق دقيقة و14 ثانية عن الأول، في السباق الذي بلغت مسافته الاجمالية 232.27 كيلومترا منها 66.68 كيلومترا مراحل خاصة للسرعة وعددها 6.وانطلقت السيارات ابتداء من الساعة السابعة صباحا من كازينو لبنان لخوض المراحل الخاصة الست، واجتازت 18 منها خط الوصول، وكان ابرز المنسحبين أليكس فغالي بسبب عطل في علبة السرعة.استهل روجيه فغالي رحلة الدفاع عن لقبه بتسجيله افضل وقت في كل المراحل متفوقا على خصومه، ومنذ المرحلة الاولى وهي بلاط -طورزيا يليه تامر غندور بفارق نحو 5 ثوان فالعماني حمد الوهيبي بفارق 14 ثانية عن الأول ليتصدر فغالي الأب الترتيب العام بعد المرحلة الخاصة الاولى وحتى النهاية.وفي المرحلة الخاصة الثانية (المنصف - سبيل)، جاء الترتيب عينه مثل المرحلة الاولى. وسجل فغالي افضل وقت بفارق 13 ثانية عن غندور و35 ثانية عن الوهيبي. وفي المرحلة الرابعة وهي المرحلة الاستعراضية التي أقيمت في باحة كازينو لبنان، سجل فغالي أسرع وقت، تلاه الوهيبي فباسل بو حمدان، ليبقى الترتيب العام في منتصف الرالي من دون تغيير: فغالي في الصدارة فغندور فالوهيبي.ومع انتصاف الرالي، سجل خروج أليكس فغالي (مواليد 2000) وملاحه جوزف مطر على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 10" لعطل في علبة السرعة، ليصبح عدد المنسحبين من الرالي ثلاثة: أليكس فغالي وملاحه جوزف مطر وبول قصيفي وملاحه رواد عيسى على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 9" وطوني جرمانوس وملاحه ايلي مهنا على "ميتسوبيشي لانسر ايفو 9"، ولتبقى في الميدان 18 سيارة.وفي المرحلة الخاصة الرابعة (بلاط - طورزيا)، واصل فغالي تحقيقه اسرع وقت في المراحل يليه غندور فالوهيبي فرودريك الراعي فبو حمدان.ومع بقاء مرحلتين على انتهاء السباق وفي المرحلة الخامسة (المنصف - سبيل) لم يشذ الثلاثة الاوائل: فغالي اسرع وقت يليه غندور فالوهيبي، ليوسع فغالي الفارق في الترتيب العام الى 36.8 ثانية عن غندور العائد بقوة للمنافسة وهو بطل لبنان في عام 2016، ودقيقة و14 ثانية عن الوهيبي.وفي المرحلة السادسة والأخيرة وهي المرحلة الاستعراضية التي تقام في باحة كازينو لبنان افضل وقت لفغالي فغندور فالوهيبي.