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رياضة

3 دعاوى من النجمة ضد العهد... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
13-06-2022 | 05:00
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كشف أسعد صقال، رئيس نادي النجمة، عن مفاجأة من العيار الثقيل يستعد لها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان النجمة قد حقق لقب بطولة كأس لبنان، بفوزه على حساب الأنصار بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جرت على ملعب مجمع الرئيس فؤاد شهاب في جونية.
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وعلى الفور، أعلن رئيس نادي النجمة أسعد صقال، أن اللقب يهديه لرئيس العهد تميم سليمان، قائلا "للحديث تتمة".

وجاء الحديث عبر رئيس نادي النجمة، الذي صرح عبر كووورة صباح اليوم، إنه سيتجه غدا إلى الفيفا لرفع 3 دعاوى بحق نادي العهد في 3 ملفات مختلفة.

وأكد الصقال، أن الدعاوى بحق 3 لاعبين وهم محمود سبليني وتعاقد العهد معه، بالإضافة إلى اللاعبين علي الحاج وأندرو صوايا ومطالبة بالتعويض ب120 الف دولار (60 ألف لكل لاعب). 

ومن المرتقب أن يدخل الناديان في صراع طويل.
 
(كووورة)
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