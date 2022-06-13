شرط غريب من زيدان للموافقة على قيادة باريس سان جيرمان!

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كشفت تقارير صحفية عن قرب توصل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لاتفاق مع زين الدين زيدان، يتولى بموجبه الأخير قيادة بطل فرنسا اعتباراً من الموسم المقبل 2022-2023، خلفاً للأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.واستقال زيدان من تدريب ريال مدريد يوم 30 حزيران 2021، بعد إخفاقه مع "الميرنغي" في التتويج بأي لقب خلال موسم 2020-2021، وعلى الرغم من بقاء موسم ثالث في عقده.وأكدت صحيفة "ستاد الدوحة" القطرية في حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، أن زيدان وافق بالفعل على عرض الإدارة الباريسية، وأن الإعلان الرسمي سيكون في نهاية شهر حزيران الحالي.وأضافت الصحيفة، أن عقد زيدان يتيح له إمكانية الجمع بين تدريب سان جيرمان ومنتخب فرنسا، في حال رحل المدرب ديديه ديشامب، وهي معلومات أكدتها صحيفة Mundo Deportivo الإسبانية، وهو شرط غير معتاد في كرة القدم الأوروبية.وادعت الصحيفة الإسبانية أن زيدان سيتقاضى مبلغ 25 مليون يورو في الموسم الواحد، راتباً سنوياً من إدارة الفريق الباريسي.وذكرت وسائل إعلام إنجليزية، أن إدارة باريس سان جيرمان، أبلغت الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدرب الحالي للفريق، بإنهاء خدماته.وأكدت صحيفة theathletic البريطانية، أن بوكيتينو ليس الوحيد الذي سيرحل عن مدينة الأنوار، بل سيصطحب معه المدير الرياضي للنادي، البرازيلي ليوناردو.وتعرض بوكيتينو لحملة انتقادات عنيفة في الموسم الماضي، لفشله في إيجاد التوليفة المناسبة وخلق التفاهم بين نجوم الفريق ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار.كما أُقصي الفريق تحت قيادته من الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا من ريال مدريد، وودع الدور ذاته من كأس فرنسا أمام نيس، ولم يحقق إلا لقب الدوري الفرنسي.وتدعم هذه المعلومات في اتجاه تعاقد إدارة باريس مع زيدان، الذي سبق له أن قاد ريال مدريد على فترتين مدرباً.