بـ100 مليون يورو.. هذا اللاعب ينتقل إلى ليفربول

أعلن نادي بنفيكا البرتغالي عن انتقال مهاجمه الدولي الأوروجواياني داروين نونيز إلى صفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

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ونشر نادي بنفيكا بيانأً عبر موقعه الرسمي أعلن من خلاله انتقال داروين نونيز إلى ليفربول مقابل 100 مليون يورو.وسيتواجد داروين نونيز في مدينة ليفربول من أجل الخضوع للكشف الطبي صباح اليوم.وكان الصحفي الشهير فابريزو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، قد كتب أن داروين نونيز وصل إسبانيا برفقة وكيل أعماله في انتظار موقف المفاوضات بين ليفربول وبنفيكا على التفاصيل النهائية للصفقة.وكتب فابريزيو رومانو: «ليفربول أغلق صفقة نونيز ولا يتبقى سوى التوقيع فقط وستكون الرسوم 80 مليون يورو بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 20 مليون يورو، وسيكون العقد مع اللاعب لمدة 5 سنوات».الجدير بالذكر أن نونيز سيكون الخليفة المحتمل للسنغالي ساديو ماني في هجوم ليفربول في ظل اقتراب الاخير من الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.