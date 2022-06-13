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رياضة

ثلاثة حكام دوليين لبنانيين جدد بالكرة الطائرة

Lebanon 24
13-06-2022 | 04:20
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عاد من العاصمة القطرية الدوحة الحكام الدوليون الجدد بالكرة الطائرة جويل القوبا وميريللا سعد ومحمد ياسين، بعد مشاركهتم بالدراسة الدولية للحكام التي نظمها الإتحاد القطري للكرة الطائرة بإشراف الإتحاد الآسيوي للعبة.
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أدار الدراسة المحاضر الدولي المصري وليد عبد الصمد بمشاركة 18 حكما مرشحا من تسع دول هي: البحرين والكويت والسعودية وسلطنة عُمان والعراق وفلسطين و الأردن وقطر ولبنان.

واجتاز الحكام اللبنانيون الثلاثة و بتفوق  الامتحانات الخطية و الشفهية والعملية.

وخلال الحفل الختامي للدراسة التي حضرها و رعاها رئيس إتحاد غرب آسيا رئيس الاتحاد القطري علي غانم الكواري، قدم الحكام الثلاثة درعا تقديريا للكواري بإسم رئيس الإتحاد اللبناني وليد القاصوف واعضاء الاتحاد.

كما قدموا بإسمهم الخاص أرزة لبنان للمحاضر الدولي عبد الصمد.

ولاحقا اتصل القاصوف بالحكام الثلاثة وهنأهم باسم عائلة اللعبة على نيلهم الشهادة الدولية، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم التحكيمية.
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