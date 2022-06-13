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رياضة

نوبة قلبية تودي بحياة شقيق لاعب فريق "النجمة"

Lebanon 24
13-06-2022 | 06:50
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توفي الشاب شفيق التكجي، الأخ الاصغر للاعب فريق "النجمة" الرياضي خالد التكجي، اثر نوبة قلبية. 
 
ونعت ادارة نادي "النجمة" عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الشاب.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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النجمة

خالد التكجي

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