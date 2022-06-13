نوبة قلبية تودي بحياة شقيق لاعب فريق "النجمة"

توفي الشاب شفيق التكجي، الأخ الاصغر للاعب فريق "النجمة" الرياضي خالد التكجي، اثر نوبة قلبية.

ونعت ادارة نادي "النجمة" عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الشاب.