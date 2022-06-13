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رياضة
النادي أراد استمراره والمدرب رفض.. الأهلي المصري يفسخ عقد موسيماني
Lebanon 24
13-06-2022
|
23:00
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أعلن الأهلي المصري، بطل أفريقيا عشر مرات، الاثنين، إقالة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد اسبوعين من خسارته نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم أمام الوداد المغربي.
وكلف الأهلي، المدرب العام للفريق الأول، سامي قمصان، بمهمة المدير الفني موقتاً، وهو على الأرجح من سيقود الفريق خلال "لقاء القمة" أمام الغريم التقليدي الزمالك في الدوري المصري في 19 يونيو الجاري.
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ونشر الأهلي على موقعه الرسمي "وجّهت إدارة النادي اليوم الشكر للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.. بعد فسخ العقد بالتراضي.. بإجماع الآراء تم التمسك باستمراره في مهمته حرصا على استقرار الفريق، ونظرا لما حققه من نجاحات مع الفريق، لكن موسيماني خلال الاجتماع الذي جرى معه طلب عدم الاستمرار".
وكان موسيماني (57 عاماً) قاد الأهلي إلى لقب دوري الأبطال مرتين في 2020 و2021 قبل الخسارة أمام الوداد بهدفين.
وشهدت الفترة الأخيرة مقدمات لرحيل المدير الفني الجنوب أفريقي بعد تصريحات نسبت إليه وإلى زوجته، مديرة أعماله" تضمنت انتقادات لما اعتبره التدخل في اختياراته للاعبين، وإعلان إدارة النادي عن اجتماع مرتقب مع المدرب عقب عودته من الإجازة، وهو ما اعتبر أمرا غير تقليدي.
ورغم نجاحات موسيماني مع الأهلي بتحقيق لقبي دوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي، إلا إن إخفاق الفريق ومستواه أمام الوداد المغربي أثار عاصفة انتقادات بشأن أداء الفريق تحت قيادته وتمسكه بإشراك عدد من اللاعبين بشكل مستمر بصرف النظر عن مستواهم، وتجاهل آخرين.
(الحرة)
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