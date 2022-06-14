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رياضة

رعب في ليفربول.. هذا النادي يتحرك لضم محمد صلاح

Lebanon 24
14-06-2022 | 05:00
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ذكر موقع "ليفربول رووم ترانسفير" الإنجليزي، أن نادي ريال مدريد الإسباني مهتم بضم لاعب ليفربول محمد صلاح إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع أن النادي الملكي الفائز بدوري أبطال أوروبا تواصل مع وكيل اللاعب بشأن وضعه الحالي مع الريدز، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في صيف عام 2023، مؤكدا أن صلاح محل اهتمام المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي يفتقر إلى جناح أيمن من طراز عالمي لإكمال تشكيلته.
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وأشار إلى أن وضع عقد صلاح موضوع نقاش كبير بين مشجعي الريدز، حيث يخشى الجميع من رؤية نجمهم يغادر الأنفيلد، خاصة في صفقة انتقال مجانية.

وسلط الموقع، الضوء على إنجازات صلاح قائلا: "منذ انضمامه إلى ليفربول، لعب صلاح دورًا أساسيًا في توهج الفريق، حيث ساعده في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس الاتحاد الإنجليزي والفوز بكأس الرابطة".

وذكر الموقع، أن سجل صلاح التهديفي مع الريدز كان مذهلاً، حيث سجل 118 هدفًا في 180 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولهذا سيكون صلاح خسارة كبيرة للريدز إذا قرر في النهاية الرحيل.

(ملاعب)

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