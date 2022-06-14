أزمة شاكيرا وبيكيه انتقلت إلى داخل الملعب.. هذا ما حصل

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يبدو أن الأزمات التي يعيشها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة والتي كان آخرها انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا، ستُنهي مسيرته مع الفريق قبل الأوان، رغم وجود موسمين في عقده مع النادي الكتالوني.ويسعى برشلونة جاهداً للتخلص من عدد من اللاعبين الذي يمثلون عبئاً فنياً واقتصادياً على النادي، قبل إبرام تعاقدات جديدة، ومن ثم قيدها في قائمة الفريق لدى رابطة الدوري الإسباني.وفجر موقع foot11 الفرنسي، مفاجأة مدوية حين كشف أن تشافي مدرب برشلونة أبلغ جيراد بيكيه، أحد قادة الفريق، أنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.ويعود قرار تشافي لأسباب عديدة، أهمها أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، أصبح عرضة للإصابات بشكل متكرر، بالإضافة إلى رفضه تخفيض راتبه الكبير الذي يحصل عليه.وأكد مارسيال لورنتي، الصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هذه المعلومات ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وإلى جانب ما ذُكر، أضاف لورنتي أن تشافي يرى أن أنشطة بيكيه خارج الملعب تشوش على أدائه في المباريات.ومما يثير قلق تشافي أيضاً، مسألة الرسائل الصوتية المتبادلة والمسربة من حديث بيكيه مع رئيس الاتحاد لويس روبياليس، وحصوله على مبلغ كبير نظير دوره في نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.وحسب صحيفة Sport الإسبانية، فإن كل هذه الأمور من شأنها أن تثير الفتنة داخل غرفة خلع الملابس، وألحقت ضرراً بالغاً بصورة بيكيه.