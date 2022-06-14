Advertisement

رياضة

أزمة شاكيرا وبيكيه انتقلت إلى داخل الملعب.. هذا ما حصل

Lebanon 24
14-06-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-961931-637907869238740072.jpg
Doc-P-961931-637907869238740072.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدو أن الأزمات التي يعيشها جيرارد بيكيه لاعب برشلونة والتي كان آخرها انفصاله عن المغنية الكولومبية شاكيرا، ستُنهي مسيرته مع الفريق قبل الأوان، رغم وجود موسمين في عقده مع النادي الكتالوني.

ويسعى برشلونة جاهداً للتخلص من عدد من اللاعبين الذي يمثلون عبئاً فنياً واقتصادياً على النادي، قبل إبرام تعاقدات جديدة، ومن ثم قيدها في قائمة الفريق لدى رابطة الدوري الإسباني.
Advertisement

وفجر موقع foot11 الفرنسي، مفاجأة مدوية حين كشف أن تشافي مدرب برشلونة أبلغ جيراد بيكيه، أحد قادة الفريق، أنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل بشكل أساسي.

ويعود قرار تشافي لأسباب عديدة، أهمها أن اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً، أصبح عرضة للإصابات بشكل متكرر، بالإضافة إلى رفضه تخفيض راتبه الكبير الذي يحصل عليه.

وأكد مارسيال لورنتي، الصحفي في صحيفة "موندو ديبورتيفو"، هذه المعلومات ونشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".


وإلى جانب ما ذُكر، أضاف لورنتي أن تشافي يرى أن أنشطة بيكيه خارج الملعب تشوش على أدائه في المباريات.

ومما يثير قلق تشافي أيضاً، مسألة الرسائل الصوتية المتبادلة والمسربة من حديث بيكيه مع رئيس الاتحاد لويس روبياليس، وحصوله على مبلغ كبير نظير دوره في نقل كأس السوبر الإسبانية إلى السعودية.

وحسب صحيفة Sport الإسبانية، فإن كل هذه الأمور من شأنها أن تثير الفتنة داخل غرفة خلع الملابس، وألحقت ضرراً بالغاً بصورة بيكيه.
 
(عربي بوست)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
05:00 | 2022-06-14
23:00 | 2022-06-13
16:00 | 2022-06-13
14:00 | 2022-06-13
11:00 | 2022-06-13
08:00 | 2022-06-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website