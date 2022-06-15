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رياضة

بلاتر وبلاتيني مهددان بالسجن

Lebanon 24
15-06-2022 | 16:00
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طلب ممثلو الادعاء في محاكمة رئيس "الفيفا" السابق سيب بلاتر ونائب الرئيس ميشيل بلاتيني بتهمة الاحتيال الأربعاء بالحكم على الرجلين بالسجن 20 شهرا مع إيقاف التنفيذ.

بلاتر وبلاتيني، قائد منتخب فرنسا السابق الذي تولى أيضا رئاسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يواجهان أحكاما بالسجن تصل إلى خمس سنوات بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، لكن العقوبة الفعلية للسجن اعتبرت غير ممكنة قبل محاكمتهما التي استمرت 11 يوما.
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وطلب المدعي توماس هيلدبراند أيضا من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الاتحادية في سويسرا، أن يحكموا على بلاتيني بأن يدفع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"،  تعويضات بأكثر من 2.2 مليون فرنك سويسري (2.2 مليون دولار).

ويتوقع صدور الأحكام في الثامن من تموز المقبل.

وينكر الاثنان ارتكاب أي احتيال وطلبا تهما أقل في ما يتعلق بدفع "الفيفا" 2 مليون دولار لبلاتيني في 2011.

ووقتها، كان بلاتيني رئيسا لـ"اليويفا" ونائبا لرئيس "الفيفا" وكان من المتوقع أن يخلف بلاتر، على الأرجح في 2015.
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