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رياضة

في قطر... ألف خيمة تقليدية لاستضافة المشجعين بالموديال

Lebanon 24
15-06-2022 | 23:00
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تعتزم قطر تثبيت ألف خيمة تقليدية في الصحراء لاستقبال الزوار خلال كأس العالم 2022 في كرة القدم مع توقع قدوم 1.2 مليون مشجع، بحسب ما ذكر منظمون.

وقال المدير التنفيذي لإدارة الإسكان في اللجنة العليا للمشاريع والارث، عمر الجابر، في لقاء صحفي "سيكون أحد الخيارات المطروحة في الأسبوعين المقبلين".
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وشرح "هذا مخيم حقيقي. سنمنح الناس تجربة الصحراء والخيم على الطراز البدوي".

وسيتم تزويد الخيم بالكهرباء عبر المولدات، المياه وأنظمة الصرف الصحي، لكنها لن تكون مكيفة.

وسيتم افتتاح مخيم فاخر من 200 خيمة.

وستنصب الخيم على شاطئ "سيلاين" جنوب البلاد على أبواب الصحراء، بالإضافة إلى "مواقع أخرى سيعلن عنها لاحقا"، بحسب ما أضاف الجابر.

وفيما يقلق عدد الفنادق وأسعارها المرتفعة الجماهير القادمة من الخارج، أشار الجابر إلى أن "أكثر من 100 ألف غرفة" متاحة.

وسيتم عرض خيارات جديدة على المنصة الرسمية المفتوحة لحاملي تذاكر المباريات في الأسابيع المقبلة، بما في ذلك "القرى" الجاهزة.

وحجز المنظمون عددا كبيرا من غرف الفنادق لمصلحة المنتخبات، الحكام، الرسميين والإعلاميين، لكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سيحرر تلك التي لن يتم استخدامها.

وسيتم خلال نهائيات مونديال قطر، تنظيم أكثر من 160 رحلة جوية ذهابا وإيابا في اليوم الواحد من الدول المجاورة في الخليج (الكويت، السعودية، الإمارات وعمان) للسماح لهم باستضافة المشجعين.
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