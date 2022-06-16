أفضل 3 لاعبين في تاريخ كرة القدم... ليس ميسي ولا رونالدو

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يرى أسطورة كرة القدم الهولندية ماركو فان باستن، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان، لا يُعتبر من بين أفضل 3 لاعبين في العالم.ويبدو أن الإنجازات والألقاب الكثيرة التي حققها ميسي مع برشلونة وسان جيرمان والأرجنتين، لم تشفع له عند فان باستن، ليضعه في قائمة الثلاثة الأوائل.وصرح فان باستن لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "بالنسبة لي، بيليه ودييغو أرماندو مارادونا ويوهان كرويف هم أعظم ثلاثة لاعبين في التاريخ".وأضاف: "عندما كنت طفلاً رغبت في أن أكون مثل كرويف، لقد كان صديقي، والآن أفتقده بشدة، كان بيليه ومارادونا رائعَين أيضاً".وأوضح فان باستن سبب تفضيله دييغو على "ليو"، وقال: "ميسي أيضاً رائع، لكن مارادونا يتمتع بشخصية أكبر، في المقابل ليونيل ليس من اللاعبين الذين يتقدمون الصفوف لخوض الحرب".ولم ينسَ الهولندي ذكر أهم اللاعبين الآخرين في تاريخ كرة القدم، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وميشيل بلاتيني وزين الدين زيدان.وعند سؤاله مَن الأفضل بين النجمين الأرجنتيني والبرتغالي، أجاب فان باستن: "إن الذين يعتقدون أن رونالدو أفضل من ميسي لا يعرفون شيئاً عن كرة القدم".وأضاف: "كريستيانو لاعب رائع، لكن من يقولون إنه أفضل من ميسي يقولون ذلك عن غير فهم".وأتم فان باستن: "ميسي لاعب فريد من نوعه، من المستحيل أن يأتي لاعب مثله، هو لاعب يتكرر مرة كل 50 أو 100 عام".ويُعرف عن فان باستن تصريحاته المثيرة للجدل، والتي كان آخرها خلال أنيسان 2022، والتي شن فيها هجوماً قاسياً على أتلتيكو مدريد.وانتقد فان باستن أداء لاعبي أتلتيكو وقال: "مشاهدة مباراة لهم ليست ممتعة، سيكون المتابع على حق لو ألغى اشتراكه في القناة الناقلة لمبارياتهم، والذهاب لمشاهدة نتفليكس أو أي شيء آخر".