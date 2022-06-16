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رياضة
رئيس التضامن صور يعلن استقالته... ما السبب؟
Lebanon 24
16-06-2022
|
08:00
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أعلن صائب بواب رئيس نادي التضامن صور استقالته من منصبه، بعد 3 سنوات من رئاسة النادي الجنوبي.
وقال بواب في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور التضامن صور الحبيب، اللاعبون الأبطال، أبناء مدينتي صور الحبيبة، أتوجه لكم اليوم بهذه الرسالة وأعلم أن الأحرف والكلمات تعجز عن إيصال حقيقة مشاعري".
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وأضاف: "اليوم وبعد ثلاث سنوات في خدمة نادينا الحبيب التضامن صور أعلن استقالتي من منصب رئاسة النادي، تاركًا المجال لمن يرغب بأن يترشح لهذا المنصب على أمل أن تُستكمل المسيرة بالمزيد من التطور في الأداء والنتائج للوصول للهدف الأكبر إن شاء الله، خاصةً أن الانتخابات باتت على الأبواب، فارتأيت أن استقيل مبكرًا كي أعطي الوقت الكافي لمن يرغب باستلام المهمة".
وتابع: "نحن سنبقى كما كنا سندًا للنادي ومن فيه وسنساعد أيًا يكن للنجاح بمهمته إن تطلب الأمر".
وواصل: "أشكر كل من قدم جهدًا أو وقتًا أو مالاً أو أي نوع من أنواع الدعم في هذه السنوات الثلاث، فقد كنتم مِمَن ساهموا بتطور أداء الفريق وتحسين صورته بشكل واضح".
وأكمل: "أشكر الجمهور الوفي والمحب الذي آزر الفريق وكان سندًا له وأعلم بأنكم استمتعم بأغلب المباريات بفريقٍ كان قد شكل نقلة نوعية بالأداء على أن يستمر هذا الأداء بالمواسم اللاحقة".
وأتم: "شكرًا للهيئة الإدارية فردًا فردًا وأخيرًا أشكر كل أفراد عائلتي الذين كانوا داعمين لي بكل الظروف التي مررنا بها سويًا".
(كووورة)
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