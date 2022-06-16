Advertisement

رياضة

رئيس التضامن صور يعلن استقالته... ما السبب؟

Lebanon 24
16-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-962553-637909571922433824.jpg
Doc-P-962553-637909571922433824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن صائب بواب رئيس نادي التضامن صور استقالته من منصبه، بعد 3 سنوات من رئاسة النادي الجنوبي.

وقال بواب في بيان رسمي نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهور التضامن صور الحبيب، اللاعبون الأبطال، أبناء مدينتي صور الحبيبة، أتوجه لكم اليوم بهذه الرسالة وأعلم أن الأحرف والكلمات تعجز عن إيصال حقيقة مشاعري".
Advertisement

وأضاف: "اليوم وبعد ثلاث سنوات في خدمة نادينا الحبيب التضامن صور أعلن استقالتي من منصب رئاسة النادي، تاركًا المجال لمن يرغب بأن يترشح لهذا المنصب على أمل أن تُستكمل المسيرة بالمزيد من التطور في الأداء والنتائج للوصول للهدف الأكبر إن شاء الله، خاصةً أن الانتخابات باتت على الأبواب، فارتأيت أن استقيل مبكرًا كي أعطي الوقت الكافي لمن يرغب باستلام المهمة". 

وتابع: "نحن سنبقى كما كنا سندًا للنادي ومن فيه وسنساعد أيًا يكن للنجاح بمهمته إن تطلب الأمر". 
 
وواصل: "أشكر كل من قدم جهدًا أو وقتًا أو مالاً أو أي نوع من أنواع الدعم في هذه السنوات الثلاث، فقد كنتم مِمَن ساهموا بتطور أداء الفريق وتحسين صورته بشكل واضح".

وأكمل: "أشكر الجمهور الوفي والمحب الذي آزر الفريق وكان سندًا له وأعلم بأنكم استمتعم بأغلب المباريات بفريقٍ كان قد شكل نقلة نوعية بالأداء على أن يستمر هذا الأداء بالمواسم اللاحقة".

وأتم: "شكرًا للهيئة الإدارية فردًا فردًا وأخيرًا أشكر كل أفراد عائلتي الذين كانوا داعمين لي بكل الظروف التي مررنا بها سويًا".
 
(كووورة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-17
15:29 | 2022-06-17
14:00 | 2022-06-17
11:00 | 2022-06-17
08:00 | 2022-06-17
05:00 | 2022-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website