مارسيلو يتلقى 3 عروض لمواصلة مسيرته في "الليغا"

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كشفت تقارير إعلامية إسبانية، عن وجود 3 عروض من أندية تنشط في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، لنجم ريال مدريد السابق، الظهير الأيسر البرازيلي المخضرم مارسيلو.وأعلن ريال مدريد قبل أيام رحيل مارسيلو بعد مسيرة حافلة مع الفريق الملكي امتدت لـ15 عاما، حيث انتهى عقده بنهاية الموسم المنصرم، ولم يتم التجديد له بسبب عدم الحاجة إلى خدماته.وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن ريال بلد الوليد الذي يملكه الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو والصاعد حديثا لـ"الليغا"، مهتم جدا بضم مارسيلو هذا الصيف.وأضافت الصحيفة: "أندية أخرى مثل خيتافي، ورايو فاليكانو أبدت اهتمامها بالنجم البرازيلي، الذي يبدو بشكل متزايد أنه قد يبقى في الليغا، وحتى مواجهة فريقه السابق ريال مدريد".وكان مارسيلو البالغ عمره 34 عاما، انضم لريال مدريد في 2007، قادما من فلومينينسي البرازيلي مقابل 6.5 مليون يورو، ولعب بقميص النادي الملكي 15 عاما متتالية، حقق خلالها كل الألقاب المحلية والقارية الممكنة.وترك مارسيلو ريال مدريد بعدما أصبح أكثر اللاعبين في التاريخ حصدا للألقاب مع الفريق، حيث اجتاز اللاعب رصيد الأسطورة باكو خينتو مع الريال، عندما توج بلقب الدوري الإسباني في الموسم المنقضي ليكون اللقب الـ24 له مع الفريق، قبل أن يعزز هذا الرصيد بلقب دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده إلى 25 لقبا مع الريال.