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رياضة

أمير سعود: حسمت مستقبلي

Lebanon 24
17-06-2022 | 02:00
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أكد أمير سعود نجم فريق الرياضي لكرة السلة أن البطولة هذه السنة كانت مثيرة وصعبة.

وتوج فريق بيروت بلقب دوري السلة اللبناني الجمعة الماضي بعد فوزه على فريق الرياضي في السلسلة النتائية بنتيجة إجمالية 4-3. 
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وأكد سعود ان "الجمهور كان عاملا مؤثرا، بعدما خسرنا هذا السلاح الأساسي في عدة مباريات على أرضنا".

وشدد على أنه جاهز لمساعدة منتخب لبنان "من أجل الوصول بعيدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة".

وكشف سعود ل كووورة عن مستقبله فقال "سأبقى في نادي الرياضي بيروت في الموسم المقبل".

وعن توقعاته لمنافسات الموسم القادم أكد "البطولة ستكون أقوى بوجود لاعبين أجانب".

ولدى سؤاله عن منتخبه المفضل الذي سيشجعه في مونديال قطر 2022 أوضح أنه من عشاق منتخب البرازيل.
 
(كووورة)
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