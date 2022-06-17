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رياضة

محمد صلاح حزين... توفي أحد كبار عائلته بشكل مفاجئ

Lebanon 24
17-06-2022 | 05:00
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أعلنت وسائل الإعلام المصرية وفاة خال والدة نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ووفقا لجريدة "أخبار اليوم" فقد توفي سعيد صالح أبوغالية خال والدة محمد صلاح بعد صراع مع المرض، ومن المقرر إقامة العزاء عقب صلاة العصر بقرية نجريج مسقط رأس النجم المصرى محمد صلاح.
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وقال موقع "صدى البلد" المصري، إن قرية نجريج التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية شهدت حالة من الحزن بين أسرة اللاعب محمد صلاح عقب وفاة خال والدته عقب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة خلال الثلاث الأيام الماضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال محمد صلاح جناح ليفربول بعيد ميلاده الـ30، ويعد "مو"، كما يلقبه الجمهور الإنجليزي أحد أبرز أساطير الكرة المصرية والعربية والإفريقية عبر تاريخها، بعدما سطر تاريخا كبيرا خلال رحلته الممتدة من المقاولون العرب وصولا إلى التربع على عرش الدوري الإنجليزي مع ليفربول.
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