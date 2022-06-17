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رياضة

تشيلسي يُخطط لضم لاعب في برشلونة.. من هو؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 08:00
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كشفت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يسعى للحصول على خدمات لاعب برشلونة الشاب أليخاندرو بالدي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
 
ويُقال إن ثُنائي تشيلسي، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، يجذبان اهتمام العملاق الكتالوني خلال الميركاتو الحالي.
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ووفقًا للصحفي فيران مارتينيز، أجرى مسؤولو نادي تشيلسي اتصالات مع برشلونة، بخصوص إمكانية ضم أليخاندرو بالدي.

يقول مارتينيز إن بالدي البالغ من العمر 18 عامًا، ظهر في المحادثات بين الأطراف المعنية ويمكن استخدامه كورقة مساومة.

حصل اللاعب الشاب على مباراتين أساسيتين وخمس كبديل خلال الموسم الحالي، وكثير منها جاء خلال النصف الأول من الموسم.

ومع ذلك، فقد لعب 90 دقيقة كاملة، حيث حقق برشلونة التعادل أمام خيتافي في 15 ايار الماضي.
 
(المصري اليوم)
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