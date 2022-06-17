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رياضة

ما هي المدن المستضيفة لكأس العالم 2026؟

Lebanon 24
17-06-2022 | 11:00
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن المدن التي ستستضيف منافسات مونديال 2026، والذي من المقرر إقامة منافساته في كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك.

وقدمت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا إلى جانب المكسيك ملفا مشتركا لاستضافة كأس العالم 2026، وحصلت على شرف استضافته.
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ووفقا لما ذكره "فيفا" عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، تم الكشف عن أسماء 16 مدينة تستضيف منافسات مونديال 2026.


أسماء المدن المستضيفة لكأس العالم 2026:

فانكوفر الكندية.

سياتل الأميركية.

لوس أنجلوس الأميركية.

سان فرانسيسكو الأميركية.

جوادا لا خارا المكسيكية.

كانساس الأميركية.

تورنتو الكندية.

بوسطن الأميركية.

فيلادلفيا الأميركية.

ميامي الأميركية.

نيويورك الأميركية، نيو جيرسي.

دالاس الأميركية.

أتلانتا الاميركية.

هيوستن الأميركية.

مكسيكو سيتي المكسيكية.

مونتيري المكسيكية.

وستقام نسخة كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا على أن يتم استضافة البطولة في 3 دول، الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.
 
 
(روسيا اليوم)
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