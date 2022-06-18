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رياضة

نيمار يرفض الرحيل عن باريس سان جيرمان

Lebanon 24
18-06-2022 | 14:00
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يدور الحديث في فرنسا عن أن نادي باريس سان جيرمان ينوي التخلص من بعض لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أبرزهم النجم البرازيلي نيمار الذي يتقاضى راتبا ضخما.

ومع ذلك، لا توجد أي رغبة لدى نيمار في المغادرة، وهو ما أوضحه لكل من تواصل معه من النادي الباريسي، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.
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ويتقاضى نيمار سنويا ما يقارب الـ50 مليون يورو، وهو رقم لا يوجد سوى القليل من الأندية الأوروبية القادرة على توفيره له.

ويبقى الأمر الواضح لدى باريس سان جيرمان الآن، أنه نجح في التجديد لمهاجمه كيليان مبابي حتى عام 2025، وتعاقد مع لويس كامبوس ليصبح المستشار الرياضي الجديد للنادي.

ولكن عدا ذلك، تبقى الأمور غامضة، خاصة وأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، طلب تفسيرا لميزانية النادي الباريسي، التي شهدت خسائر تقدر بنحو 230 مليون يورو في الموسم المنصرم.

وأول توابع هذا الأمر، هو حاجة النادي إلى تخفيف قائمة اللاعبين، التي تشمل وفقا لخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، أكثر من 600 مليون يورو كأجور، دون احتساب الزيادة الكبيرة في عقد مبابي الجديد.

ويضع سان جيرمان بيع نيمار على رأس أولوياته للتقليل خسائره، لكن النجم البرازيلي مصر على البقاء مع الفريق وإكمال عقده الذي يمتد حتى العام 2026.
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