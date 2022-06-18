موناكو يعلن رحيل فابريغاس

أعلن نادي موناكو الفرنسي لكرة القدم، السبت رحيل لاعب وسطه الإسباني المخضرم سيسك فابريغاس، بعد ثلاثة مواسم ونصف الموسم في صفوف نادي الإمارة.



وقال النادي الفرنسي في بيان، إن فابريغاس (110 مباريات دولية) الذي وصل إلى موناكو في كانون الثاني 2019 قادما من تشيلسي الإنكليزي مقابل 9 ملايين يورو، سيرحل بعد خوضه 67 مباراة بألوانه سجل خلالها 4 أهداف و6 تمريرات حاسمة.

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ونظرا لكثرة إصاباته، لم ينجح فابريغاس في حجز مكان أساسي في صفوف موناكو في الموسم المنصرم.



ولم يخض اللاعب الذي يملك 830 مباراة في مسيرته، الموسم المنصرم سوى 6 مباريات في مختلف المسابقات، بسبب إصابة في عضلات فخذه الأيسر ثم الكاحل.



وكان فابريغاس المتوج مع إسبانيا بمونديال 2010 وكأس أمم أوروبا في 2008 و2012، كشف في أيار الماضي عن عدم تمديد عقده مع موناكو.