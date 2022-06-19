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رياضة

لبنان يواجه نيوزيلندا مساء اليوم وعينه على برونزية سلة آسيا تحت الـ 16 سنة

Lebanon 24
19-06-2022 | 02:00
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بعد ضمانه التأهل لنهائيات بطولة العالم التي ستقام بين 2 و9 تموز المقبل في ملقة (اسبانيا)، سيضع منتخب لبنان للذكور بكرة السلة (تحت ال16 سنة) نصب عينيه الفوز على المنتخب النيوزيلندي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة آسيا التي ستختتم الأحد في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.
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وستقام المباراة النهائية بين اوستراليا الفائزة على لبنان واليابان الفائزة على نيوزيلندا في الدور نصف النهائي عند الساعة الثامنة من مساء الأحد بتوقيت بيروت على ان تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين لبنان ونيوزيلندا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت بيروت .

وسيحاول منتخب الأرز الصعود الى منصة التتويج الأحد في حال نجح في تخطي عقبة المنتخب النيوزيلندي وبالتالي احراز الميدالية البرونزية للبدء بالتحضير لبطولة العالم لتحت ال17 سنة، علما ان لبنان يشارك للمرة الأولى في بطولة العالم للناشئين كثمرة لجهود الاتحاد اللبناني لكرة السلة في رعاية وتطوير مستوى لاعبي ولاعبات الفئات العمرية .

وبعد الفوز المدوي للبنان على كوريا الجنوبية مساء الجمعة في الدور ربع النهائي، والذي لاقى الصدى الايجابي والتأييد العارم والتشجيع اللامسبوق من الشعب اللبناني في لبنان والخارج، وضمانه التأهل الى بطولة العالم، خسر منتخب الأرز مساء السبت امام نظيره الأوسترالي في الدور نصف النهائي 85-51، وجاءت الأرباع لمصلحة اوستراليا (23-7) (41-23) (61-38) و(85-51).
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