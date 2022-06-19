بالأسماء.. من هم اللاعبون الأغلى في العالم؟

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نشرت صحيفة "ميرور" البريطانية السبت تقريراً مفصلاً تضمن تشكيلاً يضم أغلى لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية في الموسم المنتهي 2021-2022.وجاء النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول في التشكيلة بقيمة سوقية تبلغ 81 مليون جنيه استرليني.ووفقاً للصحيفة، فإن إجمالي القيمة السوقية لكل اللاعبين في هذه التشكيلة بلغ 884 مليون جنيه استرليني.وتصدر الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان اللاعبين الأكثر قيمة مالية في هذه التشكيلة بقيمة 144 مليون جنيه استرليني، يليه النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الجديد بقيمة 135 مليون جنيه استرليني.وجاءت تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم لموسم 2021-2022 كالتالي:حارس المرمى: تيبو كورتوا لاعب ريال مدريد (54) مليون جنيه استرليني.الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول (72) - روبين دياز لاعب مانشستر سيتي (67) - ماتيس دي ليخت من يوفنتوس (63) - ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ (63) مليون جنيه استرليني.الوسط: ديكلان رايس لاعب وست هام (72) مليون جنيه استرليني - محمد صلاح نجم ليفربول (81) - فيل فودين من مانشستر سيتي (81) - فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد (90) مليونا.الهجوم: إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي (135) مليون جنيه استرليني - كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان (144) مليونا.