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رياضة
"مانشستر سيتي" يفتح الباب أمام رحيل لاعبه
Lebanon 24
19-06-2022
|
05:00
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أفاد تقرير صحفي، السبت، باحتمالية رحيل أحد نجوم فريق مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
ووفقًا لفابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن إدارة مانشستر سيتي مستعدة بالفعل لترك الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو يرحل هذا الصيف.
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وأوضح رومانو أن قرار مانشستر سيتي الخاص بشأن زينتشينكو جاء بعد اهتمامهم بالتعاقد مع مارك كوكوريلا لاعب برايتون.
وأشار رومانو إلى أن إيفرتون يأتي على رأس المهتمين بضم زينتشينكو هذا الصيف، إلى جانب آرسنال كذلك.
وارتبط اسم زينتشينكو بالرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف خاصة أنه لا يشارك أساسيًا تحت قيادة بيب جوارديولا.
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