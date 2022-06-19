إليكم قائمة بأفضل 10 لاعبين في مركز قلب الدفاع في أوروبا



Advertisement

ماركينيوس استثناء في باريس رصدت مجلة ''فور.فور.تو'' البريطانية قائمة لأفضل 10 لاعبين في مركز قلب الدفاع في أوروبا خلال الفترة الحالية، واعترفت أن الآراء ربما تختلف من فترة لأخرى لكن اللاعبين الذين رصدتهم هم الأفضل على الأقل في الموسم الحالي 2021-2022.

رغم اكتفاء فريق باريس سان جيرمان بالفوز بلقب الدوري الفرنسي مع الفشل الذي رافق الفريق في مسابقة دوري أبطال أوروبا، كان المدافع الدولي البرازيلي، ماركينيوس، الاستثناء في النادي الباريسي بفضل عطائه الغزير على أرض الملعب واستقرار مردوده في الخط الدفاعي مع أهدافه الحاسمة في مساندته الهجومية.



جيل كوندي من إشبيلية





كوندي الذي لعب في خطة مدافع أيمن مع منتخب الديوك، إلا أنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع والاعتماد على سرعته في قطع الهجمات، وهو ما جعل العديد يطلقون عليه لقب ''رولس رويس''.



إيدير ميليتاو والانتفاضة يُعد جيل كوندي المدافع الدولي الفرنسي لفريق إشبيلية الإسباني من أكثر اللاعبين المطلوبين في أوروبا إن لم يكن المدافع المطلوب الأول على الإطلاق، خصوصاً مع رغبة عديد الفرق في ضمه أهمها من الدوري الإنكليزي، وهي تشلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.كوندي الذي لعب في خطة مدافع أيمن مع منتخب الديوك، إلا أنه يفضل اللعب في مركز قلب الدفاع والاعتماد على سرعته في قطع الهجمات، وهو ما جعل العديد يطلقون عليه لقب ''رولس رويس''.

عانى المدافع الدولي البرازيلي إيدير ميليتاو، في بداية تجربته مع فريق ريال مدريد الإسباني عددا من الصعوبات لكنه استرجع في المباريات الأخيرة، جانباً كبيراً من إمكانياته ليكون مساهماً بارزاً في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتتويج بلقب الدوري الإسباني، وكان أيضاً خير معوض للثنائي المغادر للفريق، سيرجيو راموس ورافاييل فاران.



جويل ماتيب في ظل فان دايك





إيمريك لابورت خليفة راموس ربما سيستغرب الكثيرون وجود المدافع الكاميروني في هذه القائمة ويعتبرون أن اللعب إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك هو أسهل شيء بالنسبة لمدافع محوري، لكن ماتيب يلعب دوراً مهماً في مساعدة فيرجيل وتسهيل مهمته وهو ما منح الخط الخلفي للريدز صلابة كبيرة.

يمتلك المدافع الدولي الإسباني، إيمريك لابورت، عددا من المميزات لكن أهمها أنه يمتاز كثيراً بالهدوء في طريقة لعبه رغم أنه لا يتوانى حتى في أن يضع رأسه في مواقف الخطر، وهو ما جعله يكون المدافع المثالي في تشكيلة بيب غوارديولا مع فريقه مانشستر سيتي، كما أن الكثيرين يعتبرونه خليفة سيرجيو راموس في منتخب إسبانيا.



كاليدو كوليبالي صخرة دفاع نابولي

حقق كوليبالي في العام الحالي إنجازا فريدا، وهو قيادته لمنتخب بلاده السنغال للتتويج بلقب بطولة كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخه، وكانت مساهمته فعالة بعد أن حافظ لاعب أسود التيرانغا على نظافة شباكهم لمدة 120 دقيقة أمام محمد صلاح وزملائه، كما كانت لديه الشجاعة الكافية ليسدد ضربة الجزاء الأولى في حصة ضربات الجزاء، التي منحت منتخبه التأهل إلى مونديال قطر.



وإضافة إلى ذلك حافظ اللاعب على استقرار عطائه مع فريقه، وقد كان في وقت من الأوقات مرشحاً لقيادته للتتويج بلقب الدوري قبل أن يتراجع مستوى الفريق.



روديغر صمام أمان الملكي القادم

حقق فريق ريال مدريد صفقة قوية سيدخل بها فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بنجاحه في استقدام المدافع الدولي الألماني أنطونيو روديغير، بصفقة مجانية، بعد أن باءت كل محاولات فريقه تشلسي الإنكليزي لتجديد عقده بالفشل.



دافيد ألابا التغيير الموفق

عرف المدافع النمساوي، دافيد ألابا، أفضل مستوياته مع فريقه السابق بايرن ميونخ في خطة مدافع أيسر، لكن مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني، بصدد كتابة نجاحات أخرى ومسيرة جديدة في خطة مدافع قلب الدفاع خاصة بعدما حقق لقب دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

روبن دياز خليفة كومباني

افتقد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي لقائد حقيقي في الخط الخلفي منذ مغادرة البلجيكي، فنسنت كومباني للفريق، وكان البرتغالي، روبن دياز، الصفقة المناسبة لتعويض صمام الأمان السابق في الفريق، إذ نجح دياز بسرعة كبيرة في منح الاستقرار لدفاع الفريق الذي عانى من صعوبات كبيرة قبل وصوله رغم الصفقات الضخمة التي أبرمها المدرب، بيب غوارديولا قبله.



فان دايك الأروع حتماً

لا يختلف الكثيرون على أن المدافع الدولي الهولندي، فيرجيل فان دايك، هو الأفضل على الساحة في الفترة الحالية، وأبرز دليل على ذلك هو نتائج فريقه ليفربول الإنكليزي خلال العام الذي غاب فيه عن أبرز فتراته بسبب الإصابة، والتي تبرز مدى أهميته في الفريق وتأثير غيابه عنه.