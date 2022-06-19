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رياضة

زيدان يكشف موقفه من العودة لمجال التدريب مجددا

Lebanon 24
19-06-2022 | 16:00
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أكد الفرنسي زين الدين زيدان، أنه ما زال يملك الرغبة في التدريب، وذلك في مقابلة لبرنامج "تيلي فوت" الأحد، مبقيا الغموض حول مستقبله إذ رفض تحديد وجهته التدريبية المستقبلية.

وقال "زيزو" في تقرير خصصه له البرنامج تكريما لاقتراب عيد ميلاده الخمسين الذي يحتفل به في 23 حزيران الحالي "أبلغ 50 عاما، راض، أنا سعيد، هذا هو الشيء الأكثر أهمية".
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وشدد عندما سئل عن رغبته في الاستمرار في التدريب بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات تواليا مع نادي ريال مدريد الإسباني أعوام 2016، و2017، و2018 على "لا أحلم بشيء. حلمت كثيرا، وحصلت على الكثير من الأشياء".

ولم يأت نجم منتخب "الديوك" السابق على ذكر المحادثات مع باريس سان جيرمان من أجل الحلول بدلا من المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي بات على وشك الرحيل، أو منتخب فرنسا حيث يتردد اسمه كبديل محتمل للمدرب الحالي ديدييه ديشان الذي ينتهي عقده مع نهاية مونديال قطر 2022 والمقرر من 21 تشرين الثاني حتى 18 كانون الأول المقبلين.

وأكدت العديد من وسائل الإعلام في 10 حزيران الحالي أن زيدان وسان جيرمان على وشك التوصل إلى اتفاق، قبل أن ترتفع أسهم مدرب نيس الحالي كريستوف غالتييه للجلوس على مقاعد المدربين في نادي العاصمة.

وبالنسبة للمنتخب الفرنسي، سيتقرر مصير ديشان الذي تسلم مهامه في عام 2014 بعد نهاية العرس الكروي العالمي في قطر.
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