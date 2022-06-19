بطولة آسيا بكرة السلة تحت الـ16 سنة.. لبنان يحلّ في المركز الرابع

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حلّ منتخب لبنان للذكور (تحت الـ16 سنة) بكرة السلة، في المركز الرابع ببطولة آسيا المؤهلة للأربعة الاوائل لبطولة العالم، بعدما خسر أمام منتخب نيوزيلندا 62-89 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت مساء الأحد في قاعة نادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.وسبق للبنان أن تأهل لنهائيات بطولة العالم دون الـ17 سنة التي ستقام في ملقة (اسبانيا) بين 2 و9 تموز المقبل، ببلوغه الدور نصف النهائي لبطولة آسيا.وسيطر المنتخب النيوزيلندي على أجواء اللقاء. فالربع الأول انتهى 28-10، والربع الثاني 51-23 لمصلحة نيوزيلندا، مع تقليص لبنان الفارق في الربع الثالث الى 47-68، بتسجيله 24 نقطة في مقابل 17 نقطة للمنتخب النيوزيلندي، ولتنتهي المباراة لمصلحة نيوزيلندا 89-62.وكان أفضل مسجل في المنتخب اللبناني كل من جان بول الشامي ونيقولاي شويري 12 نقطة، وريان هاشم 11 نقطة.وتصل عند الساعة السادسة والنصف من مساء الاثنين 20 حزيران بعثة المنتخب. وسيفتح الاتحاد اللبناني لكرة السلة صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبالها.ودعا اتحاد كرة السلة وسائل الإعلام الراغبة بتغطية وصول البعثة، الى الحضور في صالون الشرف قبل نصف ساعة، لاجراءات تنظيمية.