Advertisement

رياضة

من سيتوّج بكأس العالم 2022؟ الذكاء الاصطناعي يجاوب

Lebanon 24
20-06-2022 | 05:00
A-
A+
Doc-P-963700-637913029855994005.jpg
Doc-P-963700-637913029855994005.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يترقب عشاق كرة القدم في جميع بقاع العالم، انطلاق منافسات النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في المنطقة العربية لأول مرة في التاريخ، وتحديداً في دولة قطر.

وتُقام مباريات البطولة على ثمانية ملاعب في الفترة ما بين 21 تشرين الثاني 2022، حتى 18 كانون الأول من العام ذاته.
Advertisement

وكما هي العادة، من المنتظر أن تشهد البطولة منافسة شديدة بين منتخبات العالم من أجل الظفر بالكأس، في مقدمتها فرنسا والبرازيل وألمانيا وإسبانيا وغيرها.

وحسب موقع givemesport البريطاني، حدد برنامج للذكاء الاصطناعي هوية المنتخب الأوفر حظاً للتتويج بكأس العالم، مؤكداً أن المنتخب الفرنسي هو المرشح الأول للتتويج باللقب، والحفاظ على الكأس الذي رفعه في النسخة الماضية، روسيا 2018، على حساب كرواتيا.

وحسب البرنامج، فإن احتمالات تحقيق اللقب لمنتخبات كوستاريكا والسعودية والكاميرون منعدمة تماماً، وبلغت صفر%، بينما حصلت منتخبات تونس والمغرب وكندا على 0.01%، أما غانا وأستراليا فحصلتا على نسبة 0.02%.

وحصلت منتخبات الإكوادور على 0.17%، والسنغال 0.19%، وصربيا 0.24%، وكوريا الجنوبية وقطر 0.35%، وويلز 0.41%، والولايات المتحدة الأمريكية 0.46%، واليابان 0.48%، وإيران 0.60%، وبولندا 0.82%.


وارتفعت هذه الأرقام مع سويسرا التي حصلت على نسبة 1%، ثم المكسيك بـ1.37%، فالأورغواي 1.48%، والدنمارك بنسبة 2.03%، وكرواتيا بنسبة 2.31%.

ومع دخول القائمة العشرة الأوائل زادت هذه النسب بشكل واضح، فجاءت البرتغال في المركز التاسع بنسبة 5.11%، ثم الأرجنتين ثامنة بنسبة 6.45%، وقبلها ألمانيا السابعة بنسبة 7.21%.

أما هولندا التي غابت عن النسخة الماضية فحلت سادسة بنسبة 7.7%، ثم بلجيكا بنسبة 7.91%، ومن قبلهما إنجلترا بنسبة 8.03%.

أما المرشحون الثلاثة الأوائل، فهم إسبانيا ثالثة بنسبة 11.53%، ثم البرازيل في المركز الثاني بنسبة 15.73%، لتأتي فرنسا كأقوى المرشحين للحفاظ على لقبها بنسبة 17.93%.
 
(عربي بوست)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2022-06-20
15:54 | 2022-06-20
14:00 | 2022-06-20
11:00 | 2022-06-20
08:00 | 2022-06-20
02:32 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website