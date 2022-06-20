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رياضة

نادي البرج يقترب من حسم مصير سكاف..و5 محترفين تحت التجربة

Lebanon 24
20-06-2022 | 08:00
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باشر نادي البرج في سلسلة إجراءات لوجستية من أجل إطلاق تدريباته بعد حوالي 10 ايام.

وكان الفريق الأصفر قد قدم موسما استثنائيا بعدما حل ثالثا في ترتيب الدوري، بالإضافة لوصوله إلى المربع الذهبي من الكأس.
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ويطمح الأصفر بقيادة مدربه اسامة الصقر إلى إطلاق مسيرة متجددة للفريق في الموسم المقبل، وذلك مع بداية بطولة كأس النخبة. 

واكدت مصادر كووورة ان النادي قد باشر لتجديد عقود لاعبيه، وابرزهم شادي سكاف الذي تلقى عدة عروض من أندية بيروتية، في حين ستحسم الساعات المقبلة مصيره.

وعلى الصعيد الأجنبي فقد اكدت المصادر ان النادي سيجلب اكثر من 5 لاعبين من أجل تجربتهم في بطولة النخبة، على ان يختار 3 منهم للدوري. 
 
(موقع "كووورة")
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