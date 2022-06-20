يبقى أم يغادر؟ غموض حول مصير محمد صلاح مع ليفربول

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لا تزال المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح جارية، لإقناع الدولي المصري بالبقاء في "الأنفيلد"، وسط مخاوف من احتمال رحيل اللاعب عن صفوف "الريدز" هذا الصيف.وأشار تقرير لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن هناك احتمالا قويا لرحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف.وأضاف التقرير الذي نشرت تفاصيله موقع "ليفربول إيكو"، أن ليفربول قدم كل ما بوسعه لصلاح دون أن يكون للعرض أي تأثير على هيكل أجور اللاعبين الباقين في النادي.وأشار التقرير أيضا إلى أن ممثلي صلاح في المفاوضات لا يقدمون أي تنازلات، الأمر الذي يصعّب مهمة الوصول إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف.ويخشى ليفربول من رحيل نجمه الأول صلاح الذي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات 156 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة.وسيجد "الريدز" نفسه في حال رحيل صلاح عن صفوفه في وضع صعب، إذ أن نجمه الآخر ساديو ماني في طريقه إلى بايرن ميونيخ الألماني.