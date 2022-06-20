23
o
بيروت
27
o
طرابلس
13
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
يبقى أم يغادر؟ غموض حول مصير محمد صلاح مع ليفربول
Lebanon 24
20-06-2022
|
02:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
لا تزال المفاوضات بين ليفربول ومحمد صلاح جارية، لإقناع الدولي المصري بالبقاء في "الأنفيلد"، وسط مخاوف من احتمال رحيل اللاعب عن صفوف "الريدز" هذا الصيف.
وأشار تقرير لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية إلى أن هناك احتمالا قويا لرحيل صلاح عن ليفربول هذا الصيف.
Advertisement
وأضاف التقرير الذي نشرت تفاصيله موقع "ليفربول إيكو"، أن ليفربول قدم كل ما بوسعه لصلاح دون أن يكون للعرض أي تأثير على هيكل أجور اللاعبين الباقين في النادي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن ممثلي صلاح في المفاوضات لا يقدمون أي تنازلات، الأمر الذي يصعّب مهمة الوصول إلى حل وسط يرضي كافة الأطراف.
ويخشى ليفربول من رحيل نجمه الأول صلاح الذي سجل في 254 مباراة في جميع المسابقات 156 هدفا وقدم 63 تمريرة حاسمة.
وسيجد "الريدز" نفسه في حال رحيل صلاح عن صفوفه في وضع صعب، إذ أن نجمه الآخر ساديو ماني في طريقه إلى بايرن ميونيخ الألماني.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بلبلة كبيرة تضربُ سوق الدولار.. إليكم ما فعله الصرافون
Lebanon 24
بلبلة كبيرة تضربُ سوق الدولار.. إليكم ما فعله الصرافون
08:24 | 2022-06-20
20/06/2022 08:24:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
22:07 | 2022-06-19
19/06/2022 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني كبير في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
Lebanon 24
حدثٌ أمني كبير في الضاحية.. ماذا يجري هناك؟
14:11 | 2022-06-20
20/06/2022 02:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن تسعيرة "المولدات" في كل لبنان.. هكذا ستصبح
07:38 | 2022-06-20
20/06/2022 07:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جنونية لـ"السرفيس"!
Lebanon 24
تسعيرة جنونية لـ"السرفيس"!
07:50 | 2022-06-20
20/06/2022 07:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
16:00 | 2022-06-20
لاعب مغربي يقترب من الدوري الإنجليزي
15:54 | 2022-06-20
في بيروت.. استقبال بعثة المنتخب اللبناني لكرة السلة المتأهل لنهائيات كأس العالم
14:00 | 2022-06-20
حرب شوارع.. اعتقال أكثر من 30 مشجعا في كازاخستان بسبب شجار جماعي
11:00 | 2022-06-20
بعد 19 عاما.. رئيس تشيلسي يرحل عن منصبه
08:00 | 2022-06-20
نادي البرج يقترب من حسم مصير سكاف..و5 محترفين تحت التجربة
05:00 | 2022-06-20
من سيتوّج بكأس العالم 2022؟ الذكاء الاصطناعي يجاوب
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
21/06/2022 03:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
21/06/2022 03:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
21/06/2022 03:38:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact