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رياضة

لاعب مغربي يقترب من الدوري الإنجليزي

Lebanon 24
20-06-2022 | 16:00
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اقترب المغربي نايف أكرد، مدافع رين الفرنسي، من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال الموسم المقبل.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا أن "وست هام مستعد للإعلان عن التعاقد مع نايف أكرد خلال الساعات المقبلة".
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وأضاف عبر حسابه على موقع تويتر "وقع اللاعب أيضا على العقود، السبت الماضي، وتم الانتهاء من الكشف الطبي وسيصدر بيان النادي قريبا". وختم رومانو: "سيحصل رين على رسوم قدرها 30 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى المتغيرات".

وشارك المدافع المغربي مع رين في 40 مباراة بمختلف البطولات خلال الموسم المنصرم، وأحرز 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

ومثل نايف أكرد، منتخب المغرب في 19 مباراة، وهز الشباك مرة وحيدة.

ويجيد المدافع المغربي، في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.
المصدر: روسيا اليوم
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