حرب شوارع.. اعتقال أكثر من 30 مشجعا في كازاخستان بسبب شجار جماعي

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اعتقلت الشرطة في كازاخستان أكثر من 30 من مشجعي كرة القدم، الأحد، وذلك قبل مباراة بين فريق "أتيراو" وضيفه "أكتوبي"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المحلي.ونشرت الخدمة الصحفية للدوري مقطع فيديو عبر قناتها على موقع "Telegram" للاشتباكات بين المشجعين، مشيرة إلى أنهم استخدموا مفرقعات نارية وقنابل دخان، قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث لمنع الصراع.وأفادت الخدمة الصحفية بأنه لم يصب أحد بأذى نتيجة الاشتباكات.يذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق "أكتوبي" على مضيفه "أتيراو" بهدفين من دون رد في عقر داره، على ملعب "Munayshy Stadium" بمدينة أتيراو الكازاخستانية.ورفع فريق أكتوبي رصيده إلى 20 نقطة، ليتقدم إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري، متجاوزا بفارق نقطة واحدة منافسه أتيراو بالذات، الذي تراجع إلى المركز السابع.