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رياضة
لاعبة تنس شهيرة تغيّر جنسيتها للمشاركة في احدى البطولات... ما هو بلدها الجديد؟
Lebanon 24
21-06-2022
|
05:00
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ستتمكن ناتيلا دزالاميدزه، المولودة في موسكو، من المنافسة في بطولة ويمبلدون للتنس رغم الحظر المفروض على مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء في نسخة العام الجاري، بعد أن غيّرت جنسيتها لتمثل جورجيا.
حيث دخلت اللاعبة البالغ عمرها 29 عاماً قائمة المشاركات في مسابقة زوجي السيدات في بطولة ويمبلدون على أنها من جورجيا؛ حيث من المقرر أن تشكل ثنائياً مع شريكتها الصربية أليكساندرا كرونيتش، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
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كما يشير موقع اتحاد اللاعبات المحترفات إلى دزالاميدزه على أنها من جورجيا.
في نيسان الماضي، منع نادي عموم إنجلترا لاعبي روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في ويمبلدون؛ بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة". وكانت روسيا البيضاء منطقة انطلاق رئيسية للغزو.
كما قال نادي عموم إنجلترا إنه ليس طرفاً في تغيير أي لاعب أو لاعبة لجنسيته.
متحدث باسم النادي أوضح لرويترز، في رسالة بالبريد الإلكتروني: "جنسية أي لاعب والتي يتم تعريفها بالعلم الذي يدافع عن ألوانه في منافسات المحترفين هي عملية تحكمها قواعد اتحادي المحترفين والمحترفات والاتحاد الدولي للتنس".
بينما لم يرد اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس على الفور على طلب للتعقيب. وتم تجريد البطولة الكبرى المقامة على ملاعب عشبية والتي تنطلق في 27 حزيران من نقاط التصنيف بسبب قرار نادي عموم إنجلترا استبعاد مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء.
(عربي بوست)
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