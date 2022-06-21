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رياضة

إليكم ما فعله ميسي بعيدا عن الملاعب!

Lebanon 24
21-06-2022 | 11:00
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ساعد ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، في إعادة البصر لشخص مصاب بالعمى منذ أكثر من 35 عاما.

وكان كريستيان جوجليلميت رجل أرجنتيني يبلغ من العمر 52 عاما يعيش في مدنية روزاريو وأصيب بالعمى النهائي منذ 35 عاما.
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وأرسلت أخت كريستيان رسالة إلى مؤسسة ميسي الخيرية لتحكي لهم قصة أخيها، من أجل الحصول على المساعدة.

وتواصلت المؤسسة معهما، من أجل التبرع لكريستيان بكاميرا من نوعية "OrCam MyEye 2"، من أجل المساهمة في استعادة جزء من بصره.

وتعمل الكاميرا كقارئ بصري يلتقط ويتعرف على الصور، ثم ينقل جميع المعلومات عن طريق الاتصال المسموع، وهو ما سيساعد كريستيان على قراءة الكتب والرسائل النصية.

وعلق كريستيان على مساهمة المؤسسة: "أعتقد أن ذلك سيساعدني كثيرا في عملي، وهو رقمنة الكتب".
 
(روسيا اليوم)
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