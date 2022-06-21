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رياضة

إستبعاد لاعب من المشاركة في مونديال قطر... ما السبب؟

Lebanon 24
21-06-2022 | 14:00
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أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الاثنين، استبعاد اللاعب ماتشي ريبوس من صفوف منتخب بولندا خلال نهائيات كأس العالم في قطر 2022، بعد انضمامه لفريق روسي في الآونة الأخيرة.

وقال الاتحاد البولندي، في بيان، نشره عبر حسابه على تويتر: "تحدث مدرب المنتخب البولندي تشيسلاف ميتشنيويتش مع اللاعب ماتشي ريبوس، الذي يقيم حاليا في بولندا بعد انتهاء المعسكر التدريبي للمنتخب الأسبوع الماضي".
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وأضاف الاتحاد: "أبلغ المدرب اللاعب أنه بسبب وضعه الحالي مع النادي، لن يتم استدعاؤه للمعسكر الذي سيقام في أيلول التدريبي للمنتخب الوطني، ولن يتم وضعه ضمن التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم في قطر".
 
وفي الوقت الذي غادر فيه معظم اللاعبين الأجانب روسيا بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، فإن الظهير الأيسر ريبوس، انتقل إلى سبارتاك موسكو هذا الشهر، بعدما قضى خمس سنوات في صفوف غريمه المحلي لوكوموتيف.
 
وفي وقت سابق، رفضت بولندا مواجهة روسيا في منافسات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر، عقب العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
 
 
(روسيا اليوم)
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