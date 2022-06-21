هل يغادر صلاح ليفربول مجاناً؟

Advertisement

بات ليفربول الإنجليزي شبه مقتنع بأن نجمه المصري محمد صلاح سيغادر النادي مجاناً العام المقبل بعدما نفذت حلول إدارته من أجل تمديد تعاقده الذي ينتهي صيف العام المقبل.وينتهي عقد صلاح في حزيران 2023 ما يعني رحيله عن الفريق الإنجليزي بشكل مجاني الصيف المقبل في حال لم يجدد عقده مع النادي، إذ يعد المهاجم المصري أهم أوراق المدرب الألماني يورغن كلوب الهجومية بعدما شارك في 254 مباراة مع ليفربول سجل في 156 منها في 5 أعوام متتالية.ومفاوضات تجديد عقد النجم المصري مستمرة منذ قرابة العام وحتى اللحظة لا بوادر اتفاق بين الطرفين وبحسب تقارير صحفية فإن ليفربول بات يهيئ نفسه لرحيل المصري إذ نشرت "ميرور" أن النادي الإنجليزي قد قدم كل ما يستطيعه في عرضهم الأخير للمهاجم.وأضافت "ميرور" أن ليفربول لا يرى أي نوع من المرونة من صلاح ووكيل أعماله في المفاوضات ما يضع "الريدز" في خطر خسارة نجمي خط الهجوم السنغالي ساديو ماني الذي بات قريبا من الانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني ومحمد صلاح في حال لم يجدد عقده.وكان ليفربول تعاقد مع الكولومبي لويس دياز الشتاء الماضي من بورتو البرتغالي بالإضافة إلى المهاجم الأوروغوياني داروين نوينز من بنفيكا الصيف الحالي ومع تبقي عاما واحدا في عقد البرازيلي روبرتو فيرمينو فإن النادي الإنجليزي قد يودع حقبة نجومه الثلاث التي أعادت الفريق إلى الواجهة العالمية وقادته إلى المنصات في 6 أعوام.(العربية)