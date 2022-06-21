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رياضة

أول صورة لماني بقميص البايرن

Lebanon 24
21-06-2022 | 23:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجم السنغالي ساديو ماني وهو يرتدي قميص بايرن ميونيخ الألماني.
وعبّر مغردون على "تويتر" عن سعادتهم بانضمام ماني إلى النادي الألماني، بينما قال آخرون إن انضمامه للبايرن يمثل خسارة فادحة لليفربول.
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وكانت تقارير صحفية ألمانية قد أفادت بأن ماني، وصل إلى ميونيخ، الثلاثاء، لإجراء الفحص الطبي الروتيني قبل توقيع عقد انتقاله من فريقه الإنجليزي إلى العملاق البافاري، بطل الدوري الألماني في المواسم العشرة الأخيرة.

وأشارت مجلة "كيكر" وصحيفة "بيلد" إلى أنه "بعد هبوط طائرة ساديو ماني في مطار المدينة، توجه إلى مستشفى في ميونيخ لإجراء الفحص الطبي بإشراف طبيب الفريق".
 
ومن المتوقع أن يكلف انتقال السنغالي ابن الثلاثين عاما من ليفربول إلى بايرن ميونخ قرابة 41 مليون يورو، في عقد مدته 3 أعوام، على أن يقدم رسميا في مؤتمر صحفي، الأربعاء.

وقد يكون ماني بديلا للمهاجم البولندي الهداف روبرت ليفاندوفسكي، الذي كرر مرارا رغبته في الرحيل عن بايرن وارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني.

وسيكون ماني الصفقة الثالثة لبطل ألمانيا هذا الصيف، بعد لاعب الوسط الهولندي راين خرافنبرخ، والظهير الأيمن المغربي نصير مزراوي، وكلاهما من أياكس أمستردام الهولندي.
 
(سكاي نيوز عربية)
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