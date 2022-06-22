عائلة محمد صلاح في جولة بحرية... أوقات ممتلئة بالفرح والمرح! (صور)

نشر نجم المنتخب المصري وليفربول الإنجليزي، محمد صلاح أحدث صور لعائلته الصغيرة، وذلك على حسابه في تويتر، مكتفياً بالتعليق بقلب أحمر.



ونشر صلاح صوراً لزوجته ماجي وبناته مكة وكيان، وهم في جولة بحرية.

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