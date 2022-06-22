Advertisement

رياضة

بعد خيانة شاكيرا والانفصال... إلى أين هرب بيكيه؟

Lebanon 24
22-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-964506-637914975389991448.jpg
Doc-P-964506-637914975389991448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
التقطت كاميرا إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني وهو يحتفل في العاصمة السويدية ستوكهولم بعيداً عن برشلونة، وذلك بعد أسابيع من انتشار أخبار خيانته لشريكته المغنية الكولومبية شاكيرا ومن ثم إعلان انفصال الطرفين مطلع الشهر الجاري.
Advertisement

وبحسب برنامج "سوشليت" الإسباني فإن المشهورة السويدية كاثرين زيتوميرسك كانت متواجدة في إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي" الراعي الجديد لنادي برشلونة الإسباني وسط تواجد بعض مشاهير السينما والموسيقى مثل المغنية الأميركية أليشيا كيز وعارضة الأزياء البريطانية، نعومي كامبل، والممثل الأميركي المعروف إدوارد نورتون.

ووفقاً لزيتوميرسك فإن بيكيه كان يرتدي سترة سوداء محاولاً إخفاء هويته، وإلى جانبه امرأة شقراء، لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
16:20 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:42 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:12 | 2022-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:04 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:51 | 2022-06-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2022-06-22
08:00 | 2022-06-22
05:00 | 2022-06-22
02:00 | 2022-06-22
01:33 | 2022-06-22
23:00 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website