بعد خيانة شاكيرا والانفصال... إلى أين هرب بيكيه؟

Advertisement

التقطت كاميرا إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي جيرارد بيكيه قائد برشلونة الإسباني وهو يحتفل في العاصمة السويدية ستوكهولم بعيداً عن برشلونة، وذلك بعد أسابيع من انتشار أخبار خيانته لشريكته المغنية الكولومبية شاكيرا ومن ثم إعلان انفصال الطرفين مطلع الشهر الجاري.وبحسب برنامج "سوشليت" الإسباني فإن المشهورة السويدية كاثرين زيتوميرسك كانت متواجدة في إحدى الحفلات الخاصة التي أقامها الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي" الراعي الجديد لنادي برشلونة الإسباني وسط تواجد بعض مشاهير السينما والموسيقى مثل المغنية الأميركية أليشيا كيز وعارضة الأزياء البريطانية، نعومي كامبل، والممثل الأميركي المعروف إدوارد نورتون.ووفقاً لزيتوميرسك فإن بيكيه كان يرتدي سترة سوداء محاولاً إخفاء هويته، وإلى جانبه امرأة شقراء، لم يتم الكشف عن هويتها حتى الآن.