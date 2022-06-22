رحيل ماني عن ليفربول.. ماذا يعني لمستقبل محمد صلاح؟

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رحل ساديو ماني عن استاد أنفيلد، وترك خلفه مسيرة جميلة، رفعت لها الجماهير القبعة، لكنه ترك أسئلة كثيرة أيضا، تخص النجم المصري محمد صلاح.رحيل ماني سيؤثر على شكل الفريق، كما سيؤثر على دور صلاح في الملعب، كما أه سيغير من "ديناميكية" الإدارة في التعامل مع صلاح، خارج الملعب.داخل الملعبمن الناحية التكتيكية، يمثل رحيل ماني عن ليفربول تغييرا بالنسبة لمحمد صلاح، الذي كان "يتشارك" مع النجم السنغالي الفرص الهجومية خلال المباريات.نزعة ماني الهجومية وبحثه عن الأهداف، شكلت أحيانا "مشكلة" بالنسبة لصلاح، الذي اضطر لمشاركة الفرص مع النجم السنغالي، لكنه كان وضعا مناسبا للفريق، لأن تكثيف الهجوم ن الجهتين يعني زيادة الأهداف.وانتشرت تقارير كثيرة خلال فترة لعب ماني مع ليفربول، بأن هناك خلافا بينه وبين صلاح، بسبب رغبة الاثنين بالبروز والنجومية، هذا الأمر برز في بعض اللقطات، التي أظهر فيها كلاهما استياء من أنانية الآخر، خلال المباريات.لذلك فأن رحيل ماني، سيعني فرصا أكثر لصلاح، وتركيزا هجوميا أكثر على صلاح، الذي سيستفيد من وجود الكولومبي لويس دياز، الذي سيشغل مكان ماني المفضل على اليسار.ويعرف دياز طريقته الجماعية في اللعب، وتفضيله للتمرير وصناعة الأهداف، أكثر من ساديو ماني.