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رياضة
من طاقمه الطبي... محاكمة 8 أشخاص بتهمة القتل غير العمد لمارادونا!
Lebanon 24
23-06-2022
|
05:00
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أعلن قاضٍ في الأرجنتين، أن ثمانية أفراد من الطاقم الطبي لأسطورة كرة القدم دييغو أرماندو مارادونا سيحاكَمون في البلاد بتهمة القتل غير العمد، خلال التحقيق في وفاة الأخير عام 2020 عن 60 عاماً.
القاضي أكد في مدينة سان إيسيدرو، أن الثمانية هم: طبيب الأعصاب والعائلة ليوبولدو لوكي، والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف، بصفتهما المسؤولَين الرئيسيَّين عن صحة النجم الراحل في مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمي الثاني والأخير.
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إضافة إلى المعالج النفسي كارلوس دياس، والمنسقة الطبية نانسي فورليني، ومنسق التمريض ماريانو بيرّوني، والممرضَين ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد، والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كانت النيابة قد طالبت بهذه المحاكمة في نيسان 2022، مشيرة إلى أوجه قصور وإهمال في رعاية النجم السابق.
لم يتم تحديد موعد لمحاكمة الموظفين بشأن وفاة مارادونا، التي يقول المدعون إنها كانت بسبب "الإهمال"، وسوء المعاملة من قبل مقدمي الرعاية للنجم الأرجنتيني، وأضافوا أنهم وضعوه في "حالة من العجز"، ليُترك "لمصيره" خلال عملية استشفائه "الفاضح" في منزله.
تتهم النيابة العامة الأشخاص الثمانية بالقتل بسبب الإهمال، ويواجهون خطر السجن بين 8 و25 عاماً، موضحةً أنهم كانوا "أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، ناقص ومتهوّر"، وارتكبوا "سلسلة ارتجالات، أخطاء إدارة وقصور".
(عربي بوست)
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