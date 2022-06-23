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رياضة

ماني: صلاح جعل حياتي "أسهل" في ليفربول

Lebanon 24
23-06-2022 | 11:00
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كشف السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أن اللعب مع النجم المصري محمد صلاح في ليفربول خلال الأعوام الخمسة الماضية جعل حياته أسهل داخل الملعب، مشيراً إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو الضلع الثالث في المثلث الهجومي الشهير يتمتع بـ"الإيثار".
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وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني عقب 6 أعوام قضاها مع ليفربول الإنجليزي، وخلال تلك الفترة وبعد حضور محمد صلاح، كانت العلاقة بينهما محط تساؤلات عن مدى جودتها، إذ انتقل اللاعب السنغالي إلى الناحية اليسرى ليلعب النجم المصري في خانته المفضلة، إضافة إلى وجود انطباع ساد حول خطف صلاح النجومية دوماً من ماني، الذي فاز على زميله ببطولة كأس أمم إفريقيا وحرمه من المشاركة في كأس العالم المقبلة.

وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "90 دقيقة": فيرمينو وصلاح لاعبان رائعان للغاية، لا أخفي سراً إذا قلت إن اللعب معهما جعل حياتي أسهل، وكان فيرمينو بالتحديد يؤثرني وصلاح على نفسه، إذ يتراجع إلى الخلف لتوفير المساحات لنا وتسجيل الأهداف، كان المثلث الهجومي المكون منّا لا يصدق.

وعن مستقبل فريقه السابق وتحديداً في خط الهجوم، أجاب: ما زال ليفربول يملك صلاح وفيرمينو بالإضافة إلى ديوغو جوتا ولويس دياز، لذا لا خوف على المستقبل، ليفربول أفضل نادِ في العالم وأتمنى له الأفضل.
 
 
(العربية)
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