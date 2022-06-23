27
o
بيروت
33
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
28
o
زحلة
28
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
ماني: صلاح جعل حياتي "أسهل" في ليفربول
Lebanon 24
23-06-2022
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف السنغالي ساديو ماني المنتقل إلى بايرن ميونخ، يوم الأربعاء، أن اللعب مع النجم المصري محمد صلاح في ليفربول خلال الأعوام الخمسة الماضية جعل حياته أسهل داخل الملعب، مشيراً إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو الضلع الثالث في المثلث الهجومي الشهير يتمتع بـ"الإيثار".
Advertisement
وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني عقب 6 أعوام قضاها مع ليفربول الإنجليزي، وخلال تلك الفترة وبعد حضور محمد صلاح، كانت العلاقة بينهما محط تساؤلات عن مدى جودتها، إذ انتقل اللاعب السنغالي إلى الناحية اليسرى ليلعب النجم المصري في خانته المفضلة، إضافة إلى وجود انطباع ساد حول خطف صلاح النجومية دوماً من ماني، الذي فاز على زميله ببطولة كأس أمم إفريقيا وحرمه من المشاركة في كأس العالم المقبلة.
وقال ماني في تصريحات نقلها موقع "90 دقيقة": فيرمينو وصلاح لاعبان رائعان للغاية، لا أخفي سراً إذا قلت إن اللعب معهما جعل حياتي أسهل، وكان فيرمينو بالتحديد يؤثرني وصلاح على نفسه، إذ يتراجع إلى الخلف لتوفير المساحات لنا وتسجيل الأهداف، كان المثلث الهجومي المكون منّا لا يصدق.
وعن مستقبل فريقه السابق وتحديداً في خط الهجوم، أجاب: ما زال ليفربول يملك صلاح وفيرمينو بالإضافة إلى ديوغو جوتا ولويس دياز، لذا لا خوف على المستقبل، ليفربول أفضل نادِ في العالم وأتمنى له الأفضل.
(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
Lebanon 24
جمال ابنة الممثلة برناديت حديب حديث المواقع.. هكذا بدت في حفل تخرجها (صور)
23:21 | 2022-06-22
22/06/2022 11:21:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
Lebanon 24
مذيعة الـ OTV تنشر صورتها بالمايوه.. و"التاتو" على جسمها يلفت المتابعين
04:00 | 2022-06-23
23/06/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
Lebanon 24
انجي خوري تتخطى المحظور.. هكذا وثّقت خضوعها لـ "تاتو" (صور)
02:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
Lebanon 24
حصيلة الإستشارات النيابية بالأرقام.. هكذا جاءت نتائج الجولة الأولى
06:01 | 2022-06-23
23/06/2022 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
Lebanon 24
هيفا وهبي في جلسة تصوير من داخل منزلها الفخم.. شاهدوا ديكور مطبخها المميز (صور)
01:32 | 2022-06-23
23/06/2022 01:32:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:00 | 2022-06-23
"أسطورة" إنجلترا يشتكي من العنصرية من قبل شخصيات معروفة: تعرَّضتُ للإساءة بسبب لون بشرتي
05:00 | 2022-06-23
من طاقمه الطبي... محاكمة 8 أشخاص بتهمة القتل غير العمد لمارادونا!
02:00 | 2022-06-23
لاعبون هذا النادي الإسباني ينقذون مصورة من الموت (فيديو)
23:00 | 2022-06-22
مونديال 2022.. الكشف عن تفاصيل التذاكر والإقامة
16:00 | 2022-06-22
رحيل ماني عن ليفربول.. ماذا يعني لمستقبل محمد صلاح؟
14:00 | 2022-06-22
هبوط اضطراري لطائرة نيمار في البرازيل... ماذا جرى؟
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
23/06/2022 20:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص واحضان ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 20:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
23/06/2022 20:52:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact