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رياضة

ترتيب الدول العربية والآسيوية في تصنيف الـ(FIFA)

Lebanon 24
23-06-2022 | 23:00
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احتفظ المنتخب الإيراني بصدارة ترتيب منتخبات آسيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الشهري، الذي شهد تقدم المنتخب الأسترالي وتراجع السعودي.

وتصدر منتخب إيران تصنيف منتخبات آسيا، لكنه تراجع مركزين على المستوى العالمي من الحادي والعشرين إلى الثالث والعشرين برصيد 1559 نقطة، وتلاه منتخب اليابان في المركز الثاني آسيويا والـ24 عالميا برصيد 1553 نقطة، وكوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة على المستوى القاري والمرتبة الـ28 عالميا برصيد 1526 نقطة.
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وجاء منتخب أستراليا في المرتبة الرابعة آسيويا، وحقق قفزة كبيرة عالميا بعد تأهله لمونديال "قطر 2022"، متقدما 6 مراكز ليرتقي من الـ42 إلى الـ36 عالميا برصيد 1484 نقطة، بينما حل المنتخب القطري في المركز الخامس آسيويا والـ49 على العالم برصيد 1441 نقطة.

في حين تراجع المنتخب السعودي 4 مراكز في التصنيف العالمي ليحتل المرتبة الـ53، ويشغل الأخضر المرتبة السادسة آسيويا برصيد 1436 نقطة.

وفي ما يلي ترتيب أفضل المنتخبات الآسيوية:
 
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